TSE divulga limites de gastos com campanha

Como o POPULAR já havia calculado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou, nesta quarta-feira (20), os limites de gastos com campanha dos candidatos nas eleições de 2022, em divulgação oficial. Durante sessão do tribunal no fim de junho, a Corte decidiu, como é de praxe, que os limites de campanha seriam os mesmos de 2018, corrigidos pela inflação do período, que teve...