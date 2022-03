Política TSE diz que Pabllo Vittar fez propaganda eleitoral e veta novos atos no Lollapalooza Ministro determinou multa de R$ 50 mil para a organização do festival caso ocorra outras manifestações

O ministro Raul Araújo, do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, classificou como propaganda eleitoral as manifestações políticas das cantoras Pabllo Vittar e Marina no Lollapalooza e determinou multa de R$ 50 mil para a organização do festival se houver outras. A decisão liminar proíbe manifestações a favor ou contra qualquer candidato ou partido político, e foi ...