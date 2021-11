Política TSE impõe cerco eleitoral ao bolsonarismo com cassação e bloqueio financeiro a sites Corte, em vez de editar recomendações, firma jurisprudência que representa ameaça à propagação de notícias falsas

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apertou o cerco contra o bolsonarismo e tomou decisões nos últimos dias que visam evitar a disseminação de fake news e preparar o tribunal para as eleições de 2022. Nas disputas anteriores, a corte editou resoluções e recomendações sobre o tema, mas as medidas não foram suficientes, e a Justiça fracassou no combate às notícias falsas...