Política TSE oficializa criação do União Brasil Fusão do PSL com o DEM resulta no maior partido da Câmara dos Deputados e contará com quase R$ 800 milhões de fundo eleitoral para distribuir aos seus candidatos

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) aprovou nesta terça-feira (8) a fusão do PSL com o DEM e a criação do União Brasil, que nasce como o maior partido da Câmara dos Deputados. A fusão foi aprovada pela unanimidade dos ministros, em ação relatada por Edson Fachin. Ao votar, ele afirmou que verificou neste caso “o cumprimento de todos os requisitos necessários para a f...