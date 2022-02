Política TSE vai combater ameaças do populismo autoritário, diz Fachin Perto de assumir a presidência da corte, ministro reage a ataques ao sistema eleitoral; acordo visa diminuir impacto de fake news

A uma semana de assumir a presidência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o ministro Edson Fachin afirmou nesta terça (15) que uma das prioridades da corte será enfrentar as “ameaças ruidosas do populismo autoritário”.“Enfrentaremos distorções factuais e teorias conspiratórias às quais, somadas ao extremismo, intentam atingir o reconhecimento histórico e tradicional da Justiça...