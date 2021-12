Política Tucanos ‘convocam’ Marconi a ser candidato ao governo de Goiás Encontro do PSDB em Sanclerlândia serviu para elevar o tom das cobranças para que o ex-governador entre na disputa em 2022

O tom do encontro regional do PSDB em Sanclerlândia, neste sábado (4), foi de “convocação” para que o ex-governador Marconi Perillo entre na disputa pelo Palácio das Esmeraldas na eleição de 2022. Apesar de um discurso efusivo, porém, o tucano não confirmou publicamente que atenderá aos pedidos. O encontro, o penúltimo do ano, durou cerca de 4 horas e contou com ma...