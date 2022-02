Política Twitter bloqueia perfil de Eduardo Bolsonaro, mas admite erro e libera conta "Mais uma, agora no Twitter. E segue a pergunta: por quê? Eles não dizem nem qual post eu violei a tal política da comunidade. E lá vou eu mais uma vez tratar com advogados a questão", afirmou o deputado após o bloqueio, no Instagram

O Twitter bloqueou temporariamente o perfil do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) neste domingo (6). Após o filho do presidente criticar a medida, a rede social afirmou que houve um erro e liberou a conta. "Mais uma, agora no Twitter. E segue a pergunta: por quê? Eles não dizem nem qual post eu violei a tal política da comunidade. E lá vou eu mais uma ve...