Twitter suspende nova conta criada pelo bolsonarista Allan dos Santos

O Twitter suspendeu nova conta criada pelo influenciador bolsonarista Allan dos Santos. O fundador do Terça Livre, que anunciou o encerramento de suas atividades, criou a conta @allannoexilio depois que as suas contas em redes sociais foram tiradas do ar por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no inquérito sobre a existência de mil...