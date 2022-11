A goiana Ieda Leal, membro da equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na área de Igualdade Racial, falou sobre a importância da retomada da condição de ministério para assuntos de combate ao racismo no programa Chega pra Cá#47.

Atualmente, os temas são discutidos pela Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, subordinada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.Ieda é pedagoga, coordenadora do Movimento Negro Unificado (MNU) e é secretária de Combate ao Racismo da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE).

Segundo a entrevistada, os últimos seis anos (somando-se o governo de Jair Bolsonaro e Michel Temer), o Brasil viveu um “absoluto marasmo” no que diz respeito às políticas públicas de combate ao racismo. Na sua opinião, este é um dos pontos que reforçam a necessidade de se criar um ministério exclusivo para a discussão da igualdade racial, pois poderá discutir “de igual para igual” com as outras pastas do governo federal questões de infraestrutura e fomento para a população negra.