Política União pagou R$ 1,28 bilhão em dívidas de Goiás em 2022 Estado recebeu 13% do total bancado pelo governo federal e foi o terceiro em maior valor quitado, atrás do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, informa o Tesouro Nacional

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) divulgou, no dia 9 de janeiro, que pagou R$ 1,288 bilhão em dívidas de Goiás em 2022. O estado foi o terceiro em maiores valores quitados pela União, atrás do Rio de Janeiro, com R$ 3,975 bilhões e de Minas Gerais, com R$ 1,979 bilhão. A quantia referente a Goiás equivale a 13% do total bancado pelo governo federal no ano para os ...