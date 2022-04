O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), assinou decreto que acaba com a obrigação de uso de máscara em locais fechados. O documento será publicado em suplemento do Diário Oficial do Município e a nova regra passará a valer ainda nesta sexta-feira (1°).

O decreto torna "facultativo" o uso do item de proteção, mas aponta que o mesmo "deve continuar incentivado" para pessoas com sintomas gripais ou que tiveram contato com pessoas sintomáticas; pessoas de grupo de risco, como imunossuprimidos, com comorbidades, idosos – principalmente acima de 70 (setenta) anos – e gestantes; e pessoas não vacinadas ou com vacinação incompleta.

O texto também recomenda o uso em transporte público; corredores comerciais; estabelecimentos em horário de pico; e locais que oferecem serviços de saúde.

"Poderemos mais tarde retirar as máscaras em ambientes abertos e ambientes fechados. Estamos controlando muito bem a nossa saúde municipal", afirmou o prefeito ao assinar o decreto. "A você, goianiense, a partir de hoje à noite a máscara está liberada em todos ambientes", continuou.