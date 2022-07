Política Uso indevido de redes sociais pode cassar candidato, diz juiz Membros do TRE detalharam regras para o pleito em evento para imprensa; presidente Itaney Campos reforçou a legitimidade do processo eleitoral

Novidade na eleição de 2022, os candidatos que fizerem uso indevido ou abusivo das redes sociais podem ser cassados. A informação foi detalhada pelo juiz Vicente Lopes, em encontro com a imprensa no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), nesta quarta-feira (20). Antes, na apresentação, o presidente do TRE-GO, desembargador Itaney Campos, reforçou a legitimidade ...