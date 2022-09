É falso que uma mulher tenha xingado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante evento de pré-campanha, no dia 20 de julho, em Serra Talhada, em Pernambuco. O trecho do depoimento de Dona Buruca, como é conhecida a trabalhadora rural, foi manipulado para divulgar uma mentira. Na verdade, ela agradece ao ex-presidente e diz que o povo está lhe pedindo socorro.

Conteúdo investigado: Vídeo em que uma mulher aparece ao lado de Lula, no palco de um evento, e diz: “Lula, vai tomar no *”. O vídeo é acompanhado pela legenda: “Que fofa! Olha o que ela disse para o Lula”, e tem inserção de um emoji dando gargalhada, da imagem do atual presidente Jair Bolsonaro sorrindo e a inscrição da interjeição “putz” grafada com “s”.

Onde foi publicado: Shorts do YouTube, Twitter e TikTok.

Conclusão do Comprova: É falso o vídeo em que uma mulher, identificada como a trabalhadora rural Dona Buruca, aparece xingando Lula durante um evento político. O conteúdo original foi manipulado com a inserção de uma frase não dita por ela. É possível perceber, inclusive, diferenças entre as vozes da trabalhadora rural e a que profere a sentença ofensiva.

A conclusão de ter havido edição para divulgar uma mentira também é perceptível na análise do conteúdo original, que pode ser conferido na transmissão ao vivo do evento, que aconteceu no dia 20 de julho, em Serra Talhada, em Pernambuco (Poder360, Jornal do Commercio de Pernambuco), e em postagens nas contas de Lula no Twitter e da deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, no Facebook.

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: Até o dia 6 de setembro, a postagem no shorts do YouTube teve cerca de 2 milhões de visualizações, 54 mil curtidas e 5,1 mil comentários. O compartilhamento alcançou outras redes, com maior ou menor grau de visualização. Somente em um perfil no TikTok, havia mais de 273 mil curtidas e 144 mil compartilhamentos.

O que diz o autor da publicação: Não há informações de contato na página que divulgou o vídeo falso no YouTube, nem foi localizado o perfil em outras redes sociais.

Como verificamos: O Comprova fez contato com a assessoria de imprensa de Lula, que encaminhou o vídeo original e informou que ele foi gravado durante evento em Serra Talhada, em Pernambuco, no dia 20 de julho. Em seguida, o Comprova fez buscas na internet e consultou reportagens sobre a cobertura da cerimônia publicadas por veículos de imprensa, que confirmaram as informações repassadas pela equipe do ex-presidente e atual candidato à presidência da República.

O Comprova inseriu o link com o vídeo falso na plataforma InVID e constatou, numa busca reversa na internet, a partir de frames do vídeo, que o conteúdo manipulado foi postado também no Twitter e no TikTok.

Visitas a cidades de Pernambuco

Lula e Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice na chapa do petista, percorreram três cidades de Pernambuco nos dias 20 e 21 de julho. Em Serra Talhada, estiveram no dia 20 para realização de ato de pré-campanha na Antiga Estação Ferroviária da cidade. Na ocasião, antes do pronunciamento de Lula e demais autoridades presentes no evento, uma trabalhadora rural, conhecida como Dona Buruca, deu seu depoimento.

A íntegra da fala de Dona Buruca, sem manipulações, pode ser conferida em canais que transmitiram o evento (Poder360, Jornal do Commercio de Pernambuco). Ela não xingou o ex-presidente. O vídeo original com o mesmo ângulo e mesmo momento do conteúdo manipulado pode ser visto nesta postagem de Gleisi Hoffmann, deputada federal e presidente nacional do PT, e na conta oficial de Lula no Twitter.

O que Dona Buruca diz, de fato, é:

“Lula, você tirou o cavalo e o jumento e deixou o homem no carro e na mota (sic) e não pode mais rodar. Não pode comprar gasolina, Lula. Ou vende ou ferrugem vai comer. Lula, Pernambuco, Serra Talhada, tá (sic) pedindo socorro a você. Está lhe pedindo socorro. Volta logo que nós tamo (sic) à tua espera. E esse povo tá todo te esperando, Lula”.

É possível constatar, no vídeo manipulado, que a voz que profere a ofensa é diferente da de Dona Buruca: outro indicativo de que o conteúdo foi editado para divulgar uma mentira.

Por que investigamos: O Comprova investiga conteúdos suspeitos que viralizam na internet relacionados às eleições presidenciais deste ano, à pandemia da covid-19 e a políticas públicas do governo federal. Vídeos falsos como o verificado nesta apuração são danosos ao processo eleitoral, pois podem influenciar o voto de eleitores como base em uma mentira.

Outras checagens sobre o tema: Em verificações recentes envolvendo o processo eleitoral, o Comprova mostrou que retirada de produtores de arroz de terras indígenas não foi determinação de Lula, que vídeo engana ao negar orçamento secreto e descontextualizar alta de preços no Brasil e que é falso que Simone Tebet deixou médica ser humilhada na CPI da Covid.

São muito frequentes peças de desinformação com áudios e vídeos manipulados. O Comprova já demonstrou, por exemplo, que são falsos os conteúdos em que William Bonner aparece chamando Lula e Alckmin de bandidos, que Lula declara voto em Bolsonaro, que o ex-presidente foi xingado em Caruaru, ou ainda que foi humilhado por ex-governador da Paraíba.

