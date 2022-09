Política Vídeo de Bolsonaro criticando direitos trabalhistas é de 2019 Postagem reproduz entrevista antiga de Jair Bolsonaro para alegar que ele pretende acabar com direitos trabalhistas; verificação foi produzida pelos jornais A Gazeta, O Povo e POPULAR

Esta verificação foi produzida pelo Projeto Comprova. Entenda sobre a parceria aqui É enganoso o vídeo publicado no TikTok com trechos de entrevista do presidente Jair Bolsonaro (PL) a uma emissora de TV no início do seu mandato presidencial, em janeiro de 2019, quando fala sobre direitos trabalhistas. Na ocasião, Bolsonaro afirmou que existem direitos demais no pa...