Conclusão do Comprova: São enganosas as afirmações do vídeo em que Tati Mandelli cita um jantar de Lula com banqueiros e diz que a reunião foi motivada pela reação dos bancos frente à uma suposta inclusão bancária promovida por Bolsonaro, com o Auxílio Emergencial e o Pix.

O Pix começou a ser desenvolvido pelo Banco Central (BC) ainda no governo Michel Temer (MDB), em 2018. O Auxílio Emergencial de R$ 600, pago por causa da pandemia de covid-19 a partir de 2020, também não é obra de Bolsonaro. O projeto foi proposto e aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado, com vetos, pelo presidente.

Além disso, os ganhos de todos os bancos caíram em 2020 na comparação com 2019, inclusive os da Caixa e do BB. O Banco Central atribuiu a queda à pandemia, não à inclusão bancária. Em 2021, os ganhos voltaram a subir.

Enganoso, para o Comprova, é o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

Como verificamos: Para localizar a publicação original, procuramos o nome “Tati Mandelli” no Google e filtramos a busca por vídeos. Foi possível identificar que a empresária participa de um programa em uma rádio digital chamada Brado Rádio, autodenominada primeira rádio conservadora do Brasil.

No canal do Youtube do veículo há uma seção para o programa Brado Jornal, com o qual Mandelli colabora. A partir das notícias que eram exibidas no letreiro da versão editada do vídeo na rede social Kwai, foi possível determinar uma faixa temporal na qual o programa foi ao ar. Assistimos aos episódios e identificamos aquele em que o comentário viralizado foi veiculado. O comentário de Mandelli começa às 2h39 da edição do dia 27 de junho de 2022.

Procuramos a assessoria de Lula para confirmar que o jantar ocorreu. Consultamos arquivos do BC para verificar a criação do Pix. Os requisitos fundamentais para a criação de um sistema pagamentos instantâneos foi aprovado em dezembro de 2018. Também consultamos no Senado Federal o projeto de lei que criou o Auxílio Emergencial e reportagens já publicadas pelo Comprova.

Para verificar o impacto da inclusão bancária para os bancos privados, a reportagem entrevistou José Márcio Camargo, professor de Economia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e economista-chefe da Genial Investimentos.

A reportagem obteve os dados sobre os lucros dos bancos ao consultar relatórios anuais de Itaú (2020 e 2021 , Bradesco (2020 e 2021) e Santander (2020 e 2021), disponíveis na internet. Também foram consultados relatórios sobre o lucro dos bancos do BC com dados de 2020 e de 2021.

Jantar de Lula com empresários

O jantar do qual Lula participou, citado no vídeo investigado, ocorreu em 20 de junho deste ano em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria do candidato. O jornal Folha de S.Paulo e o site Poder360 noticiaram o encontro.

O contexto, ainda segundo as reportagens da Folha e do Poder360, foi de aproximação com empresários durante a pré-campanha e ampliação do diálogo com o setor produtivo. Bolsonaro, que disputa a reeleição, também se encontrou com banqueiros, no dia 8 de agosto, como informou o Valor Econômico.

Os comentários de Mandelli seguem o que tem falado Jair Bolsonaro. Em uma live nas redes sociais realizada no dia 28 de julho, o presidente disse que os banqueiros devem perder R$ 22 bilhões por causa da utilização do PIX, o que é falso. Segundo o presidente, como o Pix não cobra taxas por suas transferências, os banqueiros estariam perdendo dinheiro.

Inclusão bancária

No vídeo, Mandelli afirma “que os banqueiros odeiam o Bolsonaro porque ele abriu a concorrência” e Itaú, Bradesco e Santander tiveram “lucros menores”. Ela atribui a suposta redução do lucro à inclusão bancária ocorrida por conta do Auxílio Emergencial.

Neste contexto, Mandelli afirma que Bolsonaro e seu ministro da Economia, Paulo Guedes, “tiveram a ideia do Auxílio Emergencial”, o que não é verdade. O projeto que instituiu o Auxílio Emergencial de R$ 600, a ser pago por três meses, foi uma iniciativa do Congresso após debate na sociedade. O governo federal chegou a anunciar uma ajuda de R$ 200, mas diante da demora do Executivo em apresentar formalmente o texto, o Congresso agiu. Para verificar, consultamos arquivos do Congresso e reportagens da imprensa profissional.

A relação feita por Mandelli entre a inclusão bancária e a suposta redução dos lucros dos bancos também não se sustenta. A candidata afirma que “a gente viu o Itaú, o Bradesco, o Santander terem lucros menores e a Caixa e o Banco do Brasil [BB] estarem lotados de dinheiro”. Ela também atribui as quedas nos lucros à inclusão bancária.

Em primeiro lugar, porque não é verdade que os lucros dos bancos caíram. A primeira parcela do Auxílio Emergencial foi paga em abril de 2020 e o Pix passou a funcionar oficialmente em novembro do mesmo ano.

O lucro dos bancos realmente caiu em 2020, na comparação com 2019. No entanto, ao contrário do que diz a candidata, Caixa e BB também foram afetados. O BC atribui a redução à pandemia e não à inclusão bancária.

Consultamos análise do Dieese. que aponta que o lucro da Caixa sofreu a maior queda, de 37,5%. No Banco do Brasil, a redução ficou em 22,2%. O lucro do Bradesco caiu 24,8%, o do Itaú, 28,9% e o do Santander, 5%. Consultamos também o Relatório de Estabilidade Financeira do BC sobre o 2ª semestre de 2020. O relatório aponta que o lucro dos bancos caiu 26%. Ao explicar a queda, o documento afirma: “A pandemia inverteu a sequência de recuperação da rentabilidade que ocorria desde a recessão de 2015-2016. A expectativa para 2021 é de melhora”.

Em 2021, o lucro do Itaú subiu 45,8%, o do Santander, 7%, o do Bradesco, 34,7%, em relação ao ano anterior. Para obter os dados, consultamos os relatórios anuais de cada banco. No mesmo período, o lucro líquido do sistema bancário brasileiro aumentou 49%, conforme indicado no Relatório de Estabilidade Financeira mais recente do Banco Central, consultado pelo Comprova.

A inclusão bancária citada pela candidata é verdadeira. Ao consultar arquivos do BC, encontramos um relatório que informa que, com o Auxílio Emergencial, 14 milhões de pessoas abriram conta bancária. Mas é enganosa a relação feita por Mandelli entre a inclusão bancária e seus supostos efeitos negativos para os bancos. Com mais pessoas utilizando o sistema bancário, a demanda do setor aumenta, como afirma José Márcio Camargo, professor da PUC-Rio. “Quanto mais gente demandar os bancos, melhor. O banco vende serviços financeiros. Quanto mais gente entrar no banco e comprar serviços do banco, melhor”, diz Camargo.

Ao comentar que “Bolsonaro abriu a concorrência”, Mandelli também cita o surgimento de bancos digitais. No entanto, é necessário esclarecer que as empresas financeiras que surgiram recentemente também são produto de política do Banco Central. Conhecidas como fintechs, são uma das iniciativas do Banco Central para promover a concorrência bancária. No Brasil, estão regulamentadas desde abril de 2018 pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) – Resoluções 4.656 e 4.657.

Autora é candidata e empresária

A autora do vídeo é Tati Mandelli, empresária, dona da rede de móveis Tidelli, na Bahia. Candidata a deputada federal da Bahia pelo partido Republicanos, Mandelli é declaradamente apoiadora do atual presidente da República. Seus perfis nas redes sociais são repletos de conteúdos favoráveis a Bolsonaro, seus ministros e aliados.

Na mesma medida, é possível constatar postagens críticas ao ex-presidente Lula, aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), entre outros. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), filho do presidente, tem várias interações com a candidata. Os dois já gravaram juntos um vídeo para o canal de Tati Mandelli no Youtube.

Por que investigamos: Investigamos conteúdos suspeitos que viralizaram nas redes sociais sobre as eleições presidenciais, a pandemia e as políticas públicas do governo federal. As afirmações no conteúdo verificado seguem a linha do presidente Bolsonaro, candidato à reeleição, e, quando ligadas ao processo eleitoral, peças de desinformação, como esta, podem atrapalhar a escolha do eleitor, que deve ser feita a partir de dados verdadeiros.

Outras checagens sobre o tema: Recentemente, o Projeto Comprova mostrou que não é verdade que o portal G1 tenha noticiado que banqueiros teriam fechado um acordo com Lula para revogar o Pix ou que Bolsonaro criou o Pix, sistema de pagamento instantâneo desenvolvido, na verdade, por equipe técnica do Banco Central.

