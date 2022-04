Política Vídeos de manifestação contra Lula em Passo Fundo são de 2018 São enganosas publicações que mostram uma manifestação contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Os vídeos sem legenda clara fazem parecer que os protestos são atuais, mas o ato retratado ocorreu em março de 2018, quando o ex-presidente circulava por diversas cidades do Sul do país.

Conteúdo investigado: Vídeos publicados nas redes sociais mostram uma manifestação contra o ex-presidente Lula. Com alguns tratores, dezenas de pessoas fecham uma estrada e informam que por aquele caminho não será possível passar. Na legenda, a informação é de que a entrada da cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, foi fechada e que Lula não poderia...