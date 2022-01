O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira (6) que “nenhum governador ou prefeito” poderá impedir crianças de 5 a 11 anos de se matricularem em escolas por falta de vacina contra a Covid-19. O presidente afirmou que a vacinação infantil não será obrigatória.

“A vacina será de forma não obrigatória. Então, ninguém é obrigado a vacinar o teu filho. Se é não obrigatória, nenhum prefeito ou governador -existe alguns aí com essa ideia- poderá impedir o garoto ou a garota de se matricular nas escolas por falta de vacina”, disse.

Depois de parecer da Anvisa, o Ministério da Saúde liberou a inclusão dessa faixa etária no programa nacional de vacinação contra a Covid-19. A previsão é que a partir de 17 de janeiro as crianças receberão doses pediátricas do imunizante da Pfizer.

O artigo 14 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) estabelece que “é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias”.

O presidente repetiu na transmissão ao vivo que não irá vacinar a filha Laura, 11 anos. “Eu adianto a minha posição: minha filha de 11 anos não será vacinada. Se quiser seguir o meu exemplo tudo bem, se não quer é um direito seu”, disse.

O presidente é contra a vacinação de crianças. Ele defende que os imunizantes sejam aplicados apenas com prescrição médica, mas isso não será necessário, segundo o governo.

Na live, Bolsonaro afirmou que para aplicação das vacinas pediátricas será necessário informar os pais que a Pfizer, fabricante do imunizante, não se responsabiliza por efeitos colaterais.

Além da recomendação da Anvisa, a segurança e a eficácia do imunizante para crianças também foram reiteradas pelo Ministério da Saúde, por estudos científicos conduzidos pela farmacêutica, por agências internacionais de saúde e por entidades médicas nacionais.

VACINAS

Na primeira live do ano, Bolsonaro voltou a indicar que as vacinas de modo geral são experimentais e a questionar sua eficácia. “Tem muita gente desconhecida que está morrendo após a 2ª dose da vacina. Alguns até a 3ª dose. A vacina ainda é uma coisa que desperta muita discussão para a gente chegar a conclusão dos seus efeitos ou não”, disse.

Bolsonaro perguntou, durante a transmissão, para seus auxiliares se tinham se vacinado. De 10 pessoas apenas três haviam recebido os imunizantes.

“Daqui de 10 pessoas, sete não tomaram a vacina. Os três que levantaram o braço vão tomar dose de reforço? Não? Não? Isso compete a cada um (…) A vacina não garante que você possa não contrair o vírus. Assim como não diz nada se você está livre de morte ou não”, disse.