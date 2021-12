Política 'Valeu a pena interferir por André Mendonça', diz Caiado O novo ministro do STF disse que o governador teve papel fundamental no processo até sua nomeação

O governador Ronaldo Caiado (DEM) confirmou que atuou pela aprovação do nome de André Mendonça para ser ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Em culto na igreja Fonte da Vida, em Goiânia, na manhã deste domingo (19), o ministro recém empossado disse que Caiado teve papel fundamental no processo, com a realização de conversas. Caiado respondeu, em coletiva...