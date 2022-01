Política Vanderlan Cardoso é diagnosticado com dengue e Covid-19 Senador afirmou por meio de suas redes sociais que está com sintomas leves

O senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) informou nesta segunda-feira (31), por meio de suas redes sociais, que foi diagnosticado ao mesmo tempo com dengue e Covid-19. Apesar da condição, o político relatou que apresentou sintomas leves. “Fui diagnosticado com dengue e vou precisar tomar soro para subir as plaquetas. Fiz o teste da covid por precaução e também deu po...