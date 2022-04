Política Vanderlan Cardoso e Luiz do Carmo são contra CPI do MEC Senadores veem a proposta para investigar atuação de pastores lobistas em ministério como eleitoreira; Jorge Kajuru assinou o requerimento

Dois dos três senadores por Goiás são contra a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Senado para investigar as denúncias de irregularidades no Ministério da Educação (MEC). Jorge Kajuru (Podemos) assinou o requerimento de abertura da comissão apresentado pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP); já Luiz do Carmo (PSC) e Vanderlan Cardoso (PSD) c...