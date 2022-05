Política Vanderlan indicou comando da Codevasf em Goiás

Superintendente regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) em Goiás, Abelardo Vaz Filho assumiu o cargo em outubro de 2021, após indicação do senador Vanderlan Cardoso (PSD). Antes de tomar posse, ele tinha cargo no gabinete de Vanderlan, com remuneração de R$ 17.207,80. O seu nome consta na folha de pagamento de comissionado...