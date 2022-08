Política Vanderlan não comparece à convenção do PSD Esposa do senador, Izaura Cardoso, deve ser indicada para a vice de Vitor Hugo (PL); nos bastidores, fala-se em divergências entre ele e o presidente pessedista Vilmar Rocha

O senador Vanderlan Cardoso não compareceu à convenção de seu partido, o PSD, na manhã desta sexta-feira (5). A sigla oficializa a candidatura de Vilmar Rocha ao Senado, ao lado do governador Ronaldo Caiado (UB), mas Vanderlan apoia Vitor Hugo (PL). Sua esposa, Izaura Cardoso (PL), deve ser, inclusive, a vice do candidato de oposição. Nos bastidores, aliados dizem que o senador chegou ao fim do per...