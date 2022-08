Política Veja a agenda dos candidatos para esta quinta-feira, 18

Candidatos ao governo de Goiás participaram de entrevistas, mobilizações e reuniões com entidades nesta quarta-feira (17). Gustavo Mendanha (Patriota) participou da sabatina realizada pelo POPULAR e CBN Goiânia, e esteve em reuniões com lideranças religiosas e políticas. A agenda desta quinta-feira (18) prevê encontros com apoiadores e visita ao comércio de Goiânia. O...