Política Veja como votaram os membros da Comissão Mista no relatório do Plano Diretor Parecer foi aprovado, na quarta-feira (5), com único voto contrário do vereador Mauro Rubem (PT)

O relatório do Plano Diretor de Goiânia foi aprovado na Comissão Mista, na quarta-feira (5), com o único voto contrário do vereador Mauro Rubem (PT). Como o POPULAR mostrou, os parlamentares só receberam a íntegra do parecer 13 minutos antes da votação, depois de insistência do petista. A comissão é presidida pelo vereador Cabo Senna (Patriota) que não v...