Política Veja quais são os possíveis candidatos à Presidência do Brasil nas eleições de 2022 A menos de um ano do pleito, pré-candidatos e partidos travam batalhas por crescimento e consolidação nas pesquisas, formação de alianças e atração de apoios

A corrida presidencial de 2022 entrou em uma fase decisiva, com as principais pré-candidaturas já colocadas e intensa movimentação dos atuais favoritos -o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o postulante à reeleição Jair Bolsonaro (PL)- e dos que tentam despontar na chamada terceira via. Definições que se arrastavam sumiram do radar e, a menos de um ano...