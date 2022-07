O corpo do filho do governador Ronaldo Caiado (UB), Ronaldo Caiado Filho, vai ser velado, neste domingo (3), às 18h30, no cemitério Vale do Cerrado, no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia.

Ronaldo Filho morreu, aos 40 anos de idade, neste domingo (3). Ele era fruto do primeiro casamento do governador, com Thelma Gomes. Não há informações quanto à causa da morte.

A notícia chegou ao governador enquanto ele participava de uma das missas de encerramento da romaria de Trindade, que celebra o Divino Pai Eterno. Caiado deixou o local antes do término da cerimônia, às pressas, ao lado da primeira-dama, Gracinha Caiado.

Leia também:

- Políticos e entidades lamentam morte do filho de Ronaldo Caiado

- Caiado sai às pressas de missa em Trindade após notícia da morte do filho; vídeo