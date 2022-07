O velório de Ronaldo Ramos Caiado Filho, de 40 anos, filho do governador Ronaldo Caiado (União Brasil) que morreu neste domingo (3), já recebeu cerca de 50 coroas de flores. O velório deve começar às 18h30.

As homenagens são principalmente de políticos como, por exemplo, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), Lissauer Vieira (PSD), e de familiares e pessoas próximas como a médica cardiologista Ludhmila Hajjar.

A Universidade Federal de Goiás (UFG), o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), o Exército Brasileiro e o Ministério das Relações Exteriores foram alguns dos diversos órgãos e instituições que também prestaram condolências.

Ronaldo Ramos Caiado Filho é fruto do primeiro casamento do governador Ronaldo Caiado, com Thelma Gomes. Ainda não há informações sobre a causa da morte.

Velório será no cemitério Vale do Cerrado

O corpo de Ronaldo Caiado Filho será velado neste domingo (3), às 18h30, no cemitério Vale do Cerrado, no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia.

Solidariedade

Após a nóticia da morte de Ronaldo Caiado Filho, políticos e entidades lamentaram a perda e prestaram condolências ao governador Ronaldo Caiado (UB), à senhora Thelma Gomes, aos demais familiares e amigos. A maioria deles disse estar em oração.

