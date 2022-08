A jornalista Vera Magalhães disse que vai processar o pastor Silas Malafaia após ele mentir ao afirmar que ela recebe "R$ 500 mil por ano de uma fundação sustentada pelo Governo de São Paulo".

"O ex-governador Dória começou a bancar a jornalista que ataca o presidente em todo o tempo. Vamos parar com o mimimi que Bolsonaro é contra as mulheres! A casa caiu, Vera!", escreveu o pastor no Twitter.

"O senhor vai levar um processo e ter de provar que eu ganho R$ 500 mil por ano, pastor. Se prepare para receber a notificação do meu advogado. Mentir usando a religião como escudo é ainda mais vil e torpe", respondeu a jornalista.

Fake news antiga

A fake news sobre o suposto salário de Vera Magalhães começou a circular em março de 2020, quando políticos bolsonaristas espalharam a falsa informação de que ela recebia R$ 500 mil por ano para apresentar o Roda Viva (TV Cultura).

Na época, a jornalista divulgou o contrato com a Fundação Padre Anchieta, que administra a emissora, provando que recebe um salário de R$ 22 mil.

De qualquer forma, ainda que o salário da profissional fosse mais alto, afirmar que o valor é pago pelo governo de São Paulo é distorção da realidade.

Como publicado pela Aos Fatos, parte da verba da TV Cultura é pública, mas esse dinheiro é determinado pela LOA (Lei Orçamentária Anual), que deve ser aprovada pelos deputados estaduais. A Fundação Padre Anchieta é uma entidade de direito privado

Vera foi atacada por Bolsonaro no debate da Band

A jornalista foi atacada pelo candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) durante o primeiro debate presidencial promovido no domingo pelo UOL, Band, Folha e TV Cultura. A profissional recebeu apoio de colegas mulheres, que condenaram a atitude do presidente.

No debate, Vera questionou sobre a cobertura vacinal do Brasil e perguntou se as desinformações sobre o imunizante contra a Covid-19 podem ter impacto na queda vacinal no país.

Bolsonaro, que tinha um minuto para responder, usou seu tempo para atacar a jornalista.

"Vera, eu acho que eu não podia esperar outra coisa de você. Acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão em mim. Não pode tomar partido num debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro", disse o candidato a chefe do Executivo.

