Política Verba indenizatória beneficia 300 servidores em Goiás Pagamento extra foi aprovado pela Assembleia Legislativa para o primeiro e segundo escalão, reduzindo também o corte do teto constitucional para efetivos do Executivo

Cerca de 300 servidores e auxiliares do governo de Goiás ganharão verba indenizatória com o projeto de lei enviado pelo governador Ronaldo Caiado (UB) e aprovado em primeira votação nesta terça-feira (27) pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). Desses, 201 efetivos ganharão o benefício de reduzir o corte do teto constitucional, equivalente ao subsídio de ministro do ...