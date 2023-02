Política Verba para mudança soma R$ 707 mil a reeleitos Nove deputados federais que se reelegeram em Goiás têm direito, cada um, a R$ 78,5 mil para se instalar em Brasília, onde já estão desde o mandato anterior

Devidamente instalados em Brasília pelo menos desde 2019, os nove deputados federais reeleitos de Goiás têm direito de receber ajuda de custo sob justificativa de compensar despesas com mudança e transporte. O benefício é amparado pelo Decreto Legislativo 172/2022, que prevê o pagamento equivalente ao subsídio do deputado, que hoje é de R$ 39.293,32, no início e no fin...