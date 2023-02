Por 6 votos a 3, a Câmara Municipal de São Francisco de Goiás cassou, na noite da última sexta-feira (10), o mandato do vereador Emanoel Alves Júnior (PSDB). A Casa acatou a denúncia de um eleitor do município contra Emanoel por “atos de improbidade administrativa”. A denúncia fazia referência a uma festa de confraternização bancada pela Câmara Municipal em 2020. A conta de R$ 5,6 mil, paga com um cheque assinado por Emanoel, que presidia o parlamento na época, mostra o consumo de cigarros, uísque, energético e chopp.

A denúncia foi oferecida no dia 6 de dezembro de 2022, e recebeu endosso da Comissão Processante – formada para analisar o teor da denúncia – para prosseguimento.

A sessão de votação realizada ontem durou pouco mais de três horas. Ao ter a palavra para se defender, Emanoel se referiu à denúncia como infundada e feita de forma equivocada. “Vocês querem usar isso para me derrubar, para estragar minha vida, minha família, minha reputação? Tudo o que trabalhei na minha vida? Peço com carinho, se coloquem no meu lugar”, clamou aos demais parlamentares.

No entanto, a Câmara considerou procedente tanto a denúncia de prática de atos de improbidade administrativa quanto de postura incompatível “com a dignidade da Câmara” e falta de decoro na conduta pública.

Procurado, o vereador cassado declarou que, por enquanto, não vai se manifestar.

Relembre o caso

A confraternização que originou a cassação de Emanoel foi realizada em dezembro de 2020. Conforme a nota fiscal a qual o POPULAR teve acesso, os presentes na festa teriam consumido cigarros do tipo palheiro, ‘mojitos’, empanados de camarão, cozumel, cervejas, uísque e itens nomeados como “Abridor de pernas abacaxi” e “Incendiário orgasmo”.

Na época da repercussão, em dezembro do ano passado, Emanoel disse à reportagem que era vítima de uma perseguição política. “Não foi um caso isolado, não fui eu, vereador Emanoel, quem criou a confraternização. A deste ano [2022], por exemplo [sob gestão de outro vereador], está marcada para o dia 15 de dezembro”, disse.

O parlamentar também afirmou estranhar a situação vir à tona dois anos após o ocorrido. “Me causa espanto. Por que só agora foi feita essa denúncia?”, questionou, acrescentando que “em momento algum” autorizou a compra de bebidas alcoólicas e cigarros com dinheiro público.

