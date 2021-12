Política Vereador apresenta projeto que institui 'Dia do Orgulho Hétero' em Goiânia De acordo com o documento, a data seria estabelecida no terceiro domingo de dezembro

Foi apresentado nesta quinta-feira (23), na Câmara de Municipal, um projeto de lei (PL) de autoria do vereador Ronilson Reis (Podemos) que estabelece o "Dia do Orgulho Hétero" em Goiânia. De acordo com o documento, a data seria estabelecida no terceiro domingo de dezembro. Ao POPULAR, o vereador justifica que a proposta visa trazer igualdade , uma vez que outras...