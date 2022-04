Política Vereador de Fazenda Nova afirma ter vendido empresa que venceu licitação Inovação Distribuição e Comércio conseguiu contrato de R$ 10,2 mi com estatal para venda de picapes; o proprietário recebeu auxílio emergencial

Vereador de Fazenda Nova, Goiás, Maycow Douglas (Cidadania) assumiu ao POPULAR que vendeu a empresa Inovação Distribuição e Comércio, vencedora de licitação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). No entanto, não quis responder às outras perguntas e desligou. A empresa em questão está no nome do autônomo Samuel Paz Maia S...