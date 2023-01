O vereador de Inhumas José Ruy (PTC) foi filmado durante os atos terroristas em Brasília, neste domingo (8). O político aparece em um vídeo que viralizou nas redes sociais caminhando e acenando para a câmera enquanto estava na área do Congresso Nacional. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também invadiram as sedes do Superior Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto.

O POPULAR entrou em contato com a Câmara Municipal de Inhumas solicitando um posicionamento sobre o assunto, e aguarda retorno.

Atos antidemocráticos

A ação dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ocorreu uma semana após a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em atos de vandalismo, os participantes de atos antidemocráticos usaram pedaços de paus e pedras para invadir o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, neste domingo (8).

Desde o resultado das eleições, grupos bolsonaristas ocuparam as frentes dos quartéis em diferentes estados brasileiros, além de realizaram protestos em rodovias federais. Diante do último ato antidemocrático, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), decretou intervenção federal na área de segurança pública do Distrito Federal para manter a ordem pública.

Leia também:

Sargento da PM de Goiás posta foto durante atos terroristas em Brasília

Caiado chama de “tentativa da barbárie” atos terroristas no DF: “condenável sob todos os aspectos"

Ação já prendeu 200 suspeitos de ataques golpistas e apreendeu 40 ônibus, diz ministro da Justiça