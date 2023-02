O vereador de Inhumas Edivaldo Ribeiro Dias Júnior está sendo investigado pela Polícia Civil (PC). Ele é alvo da operação “Bribe Bakery”, que significa “Padaria do Suborno”, e que apura crimes de corrupção ativa e passiva.

De acordo com as investigações, que estão sendo conduzidas pelo delegado titular da Delegacia de Inhumas, Miguel Mota, a PC apura casos de corrupção na Câmara Municipal de Inhumas desde o ano passado. Foi por meio dessa apuração que a Polícia Civil chegou ao nome do vereador Edivaldo Ribeiro.

Os detalhes do caso foram repassados ao POPULAR pela delegada responsável pela 16ª Regional de Polícia, Silvana Nunes, que detalhou que estão sendo investigados o político, a mãe dele e o assessor dele, que é suspeito de fraudar o registro de ponto eletrônico na Câmara Municipal.

“Foram realizados mandados de busca e apreensão em seis endereços e apreendidos telefones e computadores, dos quais o Judiciário já autorizou a quebra de sigilo”, afirmou.

Esquema

Segundo a Polícia Civil, a família do político possui uma padaria em Inhumas, para a qual a propina, que era parte do salário do assessor repassado, mês a mês, em dinheiro vivo. “A padaria era o ponto de encontro do assessor do vereador Edivaldo Ribeiro com a mãe do político, que recebia o dinheiro em espécie, crime que chamamos de ‘rachadinha’”, detalhou a delegada.

A PC acredita que o crime de corrupção esteja acontecendo desde o início do mandato do vereador, em 2021, data em que o assessor também foi contratado por ele, mas ainda não sabe mensurar o valor total que foi pago em propina.

O vereador Edivaldo Ribeiro responderá pelo crime de corrupção passiva e o assessor dele, por corrupção ativa. Os crimes podem ter penas de até 8 anos e 12 anos de prisão, respectivamente.

Câmara

A delegada informou ainda que o vereador foi afastado do cargo de Presidente do Conselho de Ética do Poder Legislativo de Inhumas. Segundo ela, o juiz entendeu que ainda não é o caso de solicitar que Edivaldo Ribeiro fosse preso preventivamente. Enquanto isso, o vereador está proibido de ter contato e de se aproximar das testemunhas que estão citadas no processo.

Resposta

O POPULAR procurou o vereador Edivaldo Ribeiro Dias Junior e solicitou posicionamento sobre o fato de ele estar sendo investigado pelo crime de corrupção, sendo, inclusive, Presidente do Conselho de Ética do Poder Legislativo de Inhumas. A reportagem não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue em aberto.

O POPULAR também questionou a Câmara Municipal de Inhumas sobre o indiciamento do vereador e quais medidas serão tomadas a respeito, mas também não obteve resposta.

Por não terem tido os nomes divulgados, a reportagem não localizou a defesa da mãe do vereador, investigada por corrupção passiva, e do assessor dele, investigado por corrupção ativa.

