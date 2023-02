Uma reviravolta político-jurídica ocorrida em São Simão nesta semana fez com que a população do município goiano presenciasse, atônita, o prefeito ser “cassado”, o presidente da Câmara Municipal assumir como novo administrador municipal, o ato ser anulado pela Justiça e o prefeito ser reconduzido ao cargo - tudo isso no prazo de cerca de três horas. No pedido de liminar para retomar o cargo, apresentado e aceito pelo juiz, o prefeito Fábio Capanema (PP) afirmou ser alvo de uma “trama política”, e que o presidente da Câmara, Ailton Lopes (PSC), “tem tentado a todo custo” cassar seu mandato. Já Lopes declarou que apenas cumpriu determinação do Ministério Público.

A tentativa frustrada de troca do prefeito de São Simão ocorreu na última terça-feira (14). Em um Ato Declaratório, o vereador Ailton Lopes anunciou a extinção do mandato de Capanema “em decorrência da suspensão dos direitos políticos em um processo de improbidade administrativa”, já transitado em julgado (quando não há mais recurso).

O documento determinou ainda que o prefeito fosse informado de sua cassação, e que a Mesa Diretora da Câmara Municipal de São Simão desse posse a Lopes – que seria adversário político de Capanema em São Simão - para que ele exercesse o cargo de prefeito interino. A posse seguiria a linha sucessória tradicional, uma vez Fábio Capanema foi eleito como vice-prefeito, mas após cassação do prefeito, assumiu a cadeira, não contando ele próprio com um vice.

No entanto, o mandato do novo prefeito durou pouco.

“Trama política”

Após a movimentação por parte do presidente da Câmara Municipal de São Simão, o prefeito Fábio Capanema imediatamente recorreu à Justiça com um mandado de segurança com pedido de liminar, que foi aceito.

Em sua decisão, o juiz Filipe Luis Peruca suspendeu os efeitos da Declaração de Extinção de Mandato, “bem como dos atos posteriores a ela vinculados, como posse do então presidente da Câmara como prefeito municipal interino e do vice-presidente da referida casa no cargo de presidente.”

Segundo ele, o prefeito Fábio Capanema alegou que “tem sido vítima de trama política que tem por escopo cassar seu mandato legítimo de prefeito”. “Asseverou que a autoridade coatora, presidente da Câmara dos Vereadores de São Simão, adversário político do impetrante, tem tentado a todo custo e mecanismos cassar o mandato do impetrante”.

Recurso no TSE

O magistrado invalidou o argumento de Ailton Lopes de que Capanema havia tido seus direitos políticos suspensos e não poderia exercer o cargo, uma vez que a chapa do prefeito já havia recorrido da condenação por improbidade administrativa junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com isso, o TSE suspendeu os efeitos do acórdão que cassava os diplomas do prefeito e vice-prefeito de São Simão e autorizou que eles exercessem os mandatos.

Diante disso, o juiz afirmou que “a existência de suspensão de direitos políticos em momento anterior ao exercício do mandato, numa análise perfuntória dos comandos normativos aplicáveis à espécie, não autoriza o afastamento pelo presidente da Câmara municipal, sobretudo no caso dos autos, em que a manutenção do prefeito no referido cargo encontra-se lastreada em decisão proferida pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral”.

“Usurpação de poder”

Com a reviravolta, o prefeito Fábio Capanema foi reconduzido ao cargo e Ailton Lopes, além de ser retirado dele, virou alvo de um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil por “usurpação de poder”.

Conforme o registro de atendimento integrado (RAI) ao qual o POPULAR teve acesso, uma pessoa procurou a polícia e denunciou que o presidente da Câmara “não se atentou à decisão judicial eleitoral [que permitia o exercício do mandato de Capanema], incorrendo em crime de desobediência”.

O que diz a outra parte

Ao POPULAR, a assessoria jurídica da Câmara Municipal de São Simão informou que o ato expedido pelo presidente da Casa se deu em razão de determinação do Ministério Público que, segundo a assessoria, entendeu que Fábio Capanema teve seus direitos políticos cassados em uma condenação por improbidade administrativa.

Sobre o RAI, o vereador Ailton Lopes declarou que, se ele foi alvo de um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil, o “MP também deve ser”, pois teria sido da instituição a determinação de extinguir o mandato de Capanema.

Veja a nota enviada pela Câmara Municipal:

"NOTA EXPLICATIVA

A Presidência da Câmara Municipal de São Simão, na pessoa do Vereador Ailton Lopes de Araujo, informa que, em razão da suspensão dos direitos políticos do Sr. Fábio Capanema de Souza, realizou o Ato de Declaração de Extinção do Mandato do Prefeito fundamentada em Certidão Eleitoral expedida pela 97ª Zona Eleitoral, posição do Ministério Público do Estado de Goiás para adoção de medidas cabíveis para aplicação do Art. 6, inc. I parágrafo único do Decreto-Lei nº 201/67 para realização do ato. Informa ainda que, agiu em estrito cumprimento do dever legal, conforme preceito constitucional do Art. 15, inc. V e 37, § 4º da Constituição Federal, tendo em vista a sanção de suspensão de direitos políticos pelo Art. 20 da Lei 8.429/92 e conforme vasta jurisprudência do STJ e STF. O Presidente informa que sempre agirá em defesa da democracia pautada no cumprimento das leis existentes nesse país e que o jurídico está analisando a melhor medida a ser tomada nesse momento."

Prefeito anterior cassado

Vale destacar que Fábio Capanema foi eleito como vice-prefeito na chapa, mas assumiu o posto de prefeito após Francisco Assis Peixoto ter seu mandato cassado, em outubro de 2021.

Peixoto foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) pelos crimes de importunação sexual e tentativa de adquirir e distribuir pornografia infantil.

A decisão foi tomada pela Casa por 9 votos a favor e 2 contra. Todos os 11 vereadores da cidade compareceram para a sessão. Na ocasião, a defesa de Peixoto na esfera criminal afirmou que ele se declarav inocente das acusações de crimes sexuais.