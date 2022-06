Política Vereador e ex-funcionários da Câmara de Formosa são suspeitos de desviar recursos públicos Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a operação Gestas. Segundo o Ministério Público (MP), os desvios seriam para pagamento ilegal em viagens oficiais

Um vereador em exercício de mandato, um ex-procurador jurídico e um ex-motorista da Câmara de Formosa foram alvos da operação Gestas, desencadeada pelo Ministério Público e com objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão para investigar possível desvio de recursos públicos. De acordo com uma nota do MP, a operação tem o objetivo de instruir investigação de des...