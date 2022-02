Política Vereador rasga jornal na tribuna em crítica a matéria sobre mortes por policiais "No meu entendimento, no entendimento do cidadão de bem, nosso desejo é que as 10 das 10 fossem praticadas por forças policiais. Porque dessa forma estariam morrendo 10 criminosos, 10 bandidos", afirmou

O vereador Sargento Novandir (sem partido) usou a tribuna da Câmara de Goiânia nesta terça-feira (15) para criticar reportagem do jornal O POPULAR que mostrou que 3 a cada 10 mortes violentas em Goiás são por açao policial. Ele rasgou o jornal e disse que desejava que as 10 mortes fossem praticadas por forças policiais. O vereador, que se vestiu de palhaço e co...