Política Vereador Ronilson Reis é filmado agredindo segurança durante convenção do Patriota Evento aconteceu na última sexta-feira (5), no Atlanta Music Hall em convenção do candidato ao governo Gustavo Mendanha

Um vídeo compartilhado pelas redes sociais mostra o vereador de Goiânia Ronilson Reis (Brasil 35) agredindo um segurança na convenção partidária do Patriota. O evento do candidato ao governo Gustavo Mendanha aconteceu na última sexta-feira (5), no Atlanta Music Hall. A suspeita é de que ele tenha sido barrado na entrada do palco. Eleito em 2020 com 3.184 votos, Ronils...