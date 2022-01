A vereadora Aava Santiago (PSDB) publicou neste domingo (9), em sua conta no Twitter, que decidiu não seguir com o voto a favor no relatório do Plano Diretor de Goiânia, aprovado na última quinta-feira (5) pela Comissão Mista da Câmara Municipal. “Nos últimos dias a votação do Plano Diretor tomou conta do debate público e muita gente questionou as razões do meu voto, dado com base no que acreditei ser o melhor. Desde então, tenho estudado e falado com gente que entende do assunto”, escreveu a parlamentar.

Sobre o fato de que ela teria votado o relatório sem conhecê-lo, Aava alegou que esteve em todas as audiências públicas: “estudei e votei a favor por alguns pontos que defendi e considero realmente positivos, como áreas destinadas a moradias populares e IPTU progressivo”. Já em relação a mudança do voto, a parlamentar argumentou que precisava ouvir “quem se posicionou fortemente contra seu voto”.

Segundo a vereadora, sua postura não se refere apenas à mudança no voto. Ela afirmou que irá lançar um grupo de trabalho para receber e discutir emendas, tendo como resultado um “produto coletivo”. “O meu voto em plenário (que é onde o PDG é votado definitivamente, por todos os vereadores e não apenas uma comissão), será condicionado à aprovação dessas emendas que construiremos coletivamente. Se forem acatadas, votarei a favor do PDG, se forem rejeitadas votarei contra”, enfatizou.

O documento, de autoria da relatora Sabrina Garcez (PSD), trata sobre as emendas parlamentares que modificam o projeto de lei 023/2019, devolvido pelo Paço Municipal à Casa no final de novembro do ano passado. O único que votou contra foi o vereador Mauro Rubem (PT), com o argumento de que o projeto foi pouco discutido. Durante a sessão, Mauro reclamou que o relatório não foi enviado aos parlamentares que integram a comissão. Diante disso, a relatora enviou o documento no grupo de Whatsapp da Comissão Mista minutos antes da votação.