Política Vereadora Gabriela Rodart vai presidir o PTB metropolitano Ela substitui o ex-deputado estadual Antônio Uchôa, que deixou o posto para se filiar ao PMN

A vereadora de Goiânia Gabriela Rodart vai assumir o comando do PTB metropolitano. Pré-candidata a deputada federal, a parlamentar era filiada ao DC, mas protocolou ação no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) para deixar a sigla, já que não tinha direito à janela partidária. A filiação ao PTB foi feita no dia 2 de abril. O secretário-geral do PTB...