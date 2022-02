Política Vereadora que teve microfone cortado na Câmara de Aparecida vai levar caso ao TRE-GO O presidente da Casa, André Fortaleza (MDB), impediu Camila Rosa (PSD) de falar em meio a uma discussão sobre machismo e cotas de gênero

A vereadora de Aparecida de Goiânia Camila Rosa (PSD) vai denunciar o presidente da Câmara Municipal, André Fortaleza (MDB), na ouvidoria da mulher do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO). Na quarta-feira (2), a parlamentar fez um boletim de ocorrência contra o emedebista no 1º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia, por violência política contra a mulher. C...