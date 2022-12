Política Vereadores confirmam criação de mais cadeiras na Câmara de Goiânia Logo na primeira sessão após o STF garantir outro mandato ao presidente da Casa, parlamentares aprovam ampliação de 35 para 39 vagas; Policarpo ataca opositores

A primeira sessão da Câmara de Goiânia após o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmar o terceiro mandato de Romário Policarpo (Patriota) no comando da Casa, realizada nesta terça-feira (20), foi marcada por discurso do presidente com recados a opositores e a aprovação em definitivo - e sem debate - da criação de quatro novas vagas de vereadores. Com isso, a partir de 202...