Política Vereadores conseguem liberação para trocar de partido para as eleições deste ano Quatro parlamentares conseguiram brechas, já que não poderiam simplesmente sair das siglas de origem porque corriam o risco de perder o mandato

Quatro vereadores de Goiânia conseguiram aval das siglas pelas quais foram eleitos para mudar de partido, com o intuito de saírem candidatos nas eleições deste ano. É o caso de Ronilson Reis, que troca o Podemos pelo Brasil 35, Leandro Sena, que deixa o Republicanos pelo PRTB, Lucas Kitão, que sai do PSL para o PSD, e Sargento Novandir, que migrou do Republicanos para o...