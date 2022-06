Política Vereadores já usaram 47% da cota de diplomas para 2022 Até a semana passada, foram emitidos 7.050 certificados para os homenageados da Câmara; corriqueiros, os agraciamentos vêm gerando disputa entre parlamentares em ano eleitoral

Corriqueiras, as homenagens na Câmara Municipal de Goiânia foram alvo de polêmica na semana passada. Na quarta-feira (15), o vereador Léo José (Republicanos) se queixou da banalização das homenagens realizadas pela Casa e levantou a discussão.Levantamento do POPULAR, com base em dados fornecidos pela Comunicação da Casa, mostra que já foram emitidos 7.050 diplomas p...