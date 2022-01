Política Vereadores querem avaliar melhor projeto de lei do Plano Diretor Após repercussão negativa da votação na Comissão Mista, 12 parlamentares ouvidos pela reportagem dizem que vão estudar projeto de lei antes da apreciação em plenário

Doze vereadores dizem ao POPULAR que vão avaliar melhor o relatório do projeto de lei complementar, que dispõe sobre o Plano Diretor de Goiânia (PDG), antes de decidir o voto em plenário. Entre eles estão Pastor Wilson (PMB), Paulo Henrique da Farmácia (PTC), William Veloso (PL) e Kleybe Morais (MDB), membros da Comissão Mista que votaram a favor do projeto no colegiado. A...