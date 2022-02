Política Vestido de palhaço, vereador pede perdão pelo voto no Código Tributário A manifestação de Novandir vem depois da repercussão negativa do aumento do IPTU

O vereador Sargento Novandir (Republicanos) entrou no plenário da Câmara Municipal de Goiânia, nesta terça-feira (1º), vestido de palhaço, fazendo malabarismos, ao som de música circense. Ele disse ter "sido feito de palhaço" e ter sido enganado quanto ao Código Tributário Municipal (CTM), aprovado no ano passado com seu voto. O parlamentar ainda atacou o secretário d...