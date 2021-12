Política Veto a Alexandre Baldy deixa rusgas com lideranças do PP

O veto do presidente Jair Bolsonaro (PL) à indicação do ex-deputado Alexandre Baldy (PP-GO) para a vaga de articulador político do Ministério da Economia criou rusgas com integrantes do PP.Membros do partido ficaram irritados com a quebra de um acordo que estava sendo costurado pelo ministro Ciro Nogueira (Casa Civil) e pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL)...