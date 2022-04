Política Veto a posse de arma fica restrito a vereadores O projeto de resolução original, proposto pelo vereador Ronilson Reis (Brasil 35), já previa exceções para agentes de segurança pública que estivessem na ativa

A Comissão de Segurança Pública e Patrimonial aprovou, na segunda-feira (18), as emendas do vereador Anderson Sales Bokão (PRTB), que restringem a proibição do uso de armas nas dependências da Câmara Municipal de Goiânia a vereadores. O projeto de resolução original, proposto pelo vereador Ronilson Reis (Brasil 35), já previa exceções para agentes de segurança púb...