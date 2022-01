Política Vice prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano assume comando do Podemos em Goiás O ex-emedebista se filiou ao partido e assumiu o cargo de presidente nesta quinta-feira (20)

O vice-prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano, se filiou ao Podemos e assumiu o comando da comissão provisória do partido em Goiás nesta quinta-feira (20). Com isso, a legenda acena apoio à candidatura do prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha (sem partido), ao governo de Goiás. O Podemos estadual era liderado pelo grupo do deputado federal José N...